Эксперт Денесе назвал сигналом Москве вылет трёх "самолётов Судного дня" в США

США подняли в воздух сразу три командных пункта E-6B Mercury, которые называют "самолётами Судного дня", что может быть сигналом для России о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Таким мнением поделился директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный работник разведки Франции Эрик Денесе со ссылкой на данные портала Flightradar.

"Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолёта E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединённых Штатов", — приводит его слова РИА "Новости".