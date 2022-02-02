НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Эксперт Денесе назвал сигналом Москве вылет трёх "самолётов Судного дня" в США

Их поднимают в воздух ежедневно, но не в таком количестве, однако же это выглядит "не более чем жестикуляцией", добавил бывший сотрудник французской разведки.

2 февраля, 12:48
<p>E-6 Mercury<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-6_Mercury#/media/File:E-6_Mercury_Tinker_AFB_Oct_28_2014.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Balon Greyjoy</p>

E-6 Mercury © Wikipedia / Balon Greyjoy

США подняли в воздух сразу три командных пункта E-6B Mercury, которые называют "самолётами Судного дня", что может быть сигналом для России о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Таким мнением поделился директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный работник разведки Франции Эрик Денесе со ссылкой на данные портала Flightradar.

"Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолёта E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединённых Штатов", — приводит его слова РИА "Новости".

Глава Пентагона отправится в Европу обсудить Россию и Украину

Глава Пентагона отправится в Европу обсудить Россию и Украину

Денесе уточнил, что командные пункты поднимают в воздух ежедневно, однако никогда в таком количестве. И это, по его словам, заставляет задуматься о послании, которое Вашингтон решил передать Москве. Однако же это выглядит "не более чем жестикуляцией", добавил он.

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1