Эксперт Денесе назвал сигналом Москве вылет трёх "самолётов Судного дня" в США
Их поднимают в воздух ежедневно, но не в таком количестве, однако же это выглядит "не более чем жестикуляцией", добавил бывший сотрудник французской разведки.
E-6 Mercury © Wikipedia / Balon Greyjoy
США подняли в воздух сразу три командных пункта E-6B Mercury, которые называют "самолётами Судного дня", что может быть сигналом для России о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Таким мнением поделился директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный работник разведки Франции Эрик Денесе со ссылкой на данные портала Flightradar.
"Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолёта E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединённых Штатов", — приводит его слова РИА "Новости".
Денесе уточнил, что командные пункты поднимают в воздух ежедневно, однако никогда в таком количестве. И это, по его словам, заставляет задуматься о послании, которое Вашингтон решил передать Москве. Однако же это выглядит "не более чем жестикуляцией", добавил он.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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