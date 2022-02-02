Отчим, выгнавший на мороз голого мальчика в Алтайском крае, получил два года колонии

Отчим, выставивший шестилетнего ребёнка на 20-градусный мороз в Алтайском крае, получил два года колонии строгого режима за избиение двоих сыновей своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в <...> умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и <...> умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осуждённый проживал с гражданской женой и её тремя детьми. В апреле 2021 года он "в воспитательных целях" умышленно нанёс пластиковой бутылкой пяти- и шестилетним мальчикам множественные удары. Более 20 повреждений было обнаружено на теле каждого из детей. Здоровью младшего мальчика причинён вред средней тяжести, а его брату — лёгкий.

Органы опеки изъяли малышей из семьи и передали для воспитания родному отцу. Но затем дети вернулись к матери и отчиму. В январе 2022-го, когда неравнодушные обратили внимание на мальчика, стоящего на морозе без одежды, органы прокуратуры занялись тщательной проверкой семьи.