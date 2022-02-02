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Отчим, выгнавший на мороз голого мальчика в Алтайском крае, получил два года колонии

По данным местной прокуратуры, на теле каждого из детей его сожительницы было обнаружено более 20 повреждений. Здоровью младшего мальчика причинён вред средней тяжести, а его брату — лёгкий.

2 февраля, 12:43

Отчим, выгнавший голого ребёнка на мороз на Алтае. Скриншот © t.me / SHOT

Отчим, выставивший шестилетнего ребёнка на 20-градусный мороз в Алтайском крае, получил два года колонии строгого режима за избиение двоих сыновей своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в <...> умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия и <...> умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия", — говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, осуждённый проживал с гражданской женой и её тремя детьми. В апреле 2021 года он "в воспитательных целях" умышленно нанёс пластиковой бутылкой пяти- и шестилетним мальчикам множественные удары. Более 20 повреждений было обнаружено на теле каждого из детей. Здоровью младшего мальчика причинён вред средней тяжести, а его брату — лёгкий.

Органы опеки изъяли малышей из семьи и передали для воспитания родному отцу. Но затем дети вернулись к матери и отчиму. В январе 2022-го, когда неравнодушные обратили внимание на мальчика, стоящего на морозе без одежды, органы прокуратуры занялись тщательной проверкой семьи.

"В соответствии с позицией прокурора отчим признан виновным в совершении преступлений — и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — указали в прокуратуре Алтайского края.

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Лайф уже рассказывал, что скандал разгорелся благодаря видео в соцсетях: неравнодушные жители села Селезнёво Алтайского края сняли на камеру шестилетнего мальчика, который оказался на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки. Суд арестовал 31-летнюю мать. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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