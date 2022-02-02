В Нью-Джерси отменили ежегодное празднование Дня сурка из-за смерти "предсказателя погоды"
Миллтаун Мэл участвовал в весенних прогнозах рекордные шесть раз — с 2016 по 2021 год. После его ухода из жизни организаторы пытались найти замену, однако все зверьки оказались в спячке.
Фото © Facebook / Milltown Mel
В американском штате Нью-Джерси отменили ежегодное празднование Дня сурка из-за смерти сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла. Об этом сообщили организаторы на странице в "Фейсбуке".
"Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трёх лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжёлое время года, когда большинство его собратьев-сурков находится в спячке", — говорится в записи.
Организаторы заметили, что попытались найти замену умершему сурку, однако сделать этого не вышло. Отмечается, что Мэл участвовал в прогнозах аж шесть раз — с 2016 по 2021 год, уточнил местный портал Сentraljersey.
А ранее Лайф рассказывал, что роль "метеорологов" в День сурка в Петербурге достанется паре из Ленинградского зоопарка. Считается, что этот зверёк, решающий покинуть свою нору в этот день или остаться в ней, "предсказывает" погоду. По его поведению можно судить о близости наступления весны.
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