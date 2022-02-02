В Нью-Джерси отменили ежегодное празднование Дня сурка из-за смерти "предсказателя погоды"

В американском штате Нью-Джерси отменили ежегодное празднование Дня сурка из-за смерти сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла. Об этом сообщили организаторы на странице в "Фейсбуке".

"Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трёх лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжёлое время года, когда большинство его собратьев-сурков находится в спячке", — говорится в записи.

Организаторы заметили, что попытались найти замену умершему сурку, однако сделать этого не вышло. Отмечается, что Мэл участвовал в прогнозах аж шесть раз — с 2016 по 2021 год, уточнил местный портал Сentraljersey.