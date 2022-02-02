Начало положено: В Пекине стартовали первые соревнования Олимпиады-2022

Честь открывать соревновательную программу Олимпиады в Пекине выпала командам в дабл-миксте по кёрлингу. В данный момент проходят игры Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия и Китай – Швейцария.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.