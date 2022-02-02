Профессор МГИМО Подберёзкин счёл "абсолютно пустыми" слитые ответы США и НАТО
Все предложения России были проигнорированы, подчеркнул эксперт. К примеру, по его словам, о ракетах средней и меньшей дальности можно было поговорить "ещё лет пять назад".
Брюссель. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева), заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа). Фото © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET / POOL
Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин назвал "абсолютно пустыми" опубликованные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Своим мнением эксперт поделился в беседе с RT.
"Они предназначены для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору, не более того", — отметил аналитик.
Подберёзкин также подчеркнул, что США и НАТО в ответах проигнорировали все предложения России. К примеру, как указал профессор, о ракетах средней и меньшей дальности можно было поговорить "ещё лет пять назад".
Ранее Лайф сообщал, что газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти. При этом РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник подтвердило подлинность слитых документов.
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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