Профессор МГИМО Подберёзкин счёл "абсолютно пустыми" слитые ответы США и НАТО

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин назвал "абсолютно пустыми" опубликованные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Своим мнением эксперт поделился в беседе с RT.

"Они предназначены для того, чтобы просто продемонстрировать готовность к разговору, не более того", — отметил аналитик.

Подберёзкин также подчеркнул, что США и НАТО в ответах проигнорировали все предложения России. К примеру, как указал профессор, о ракетах средней и меньшей дальности можно было поговорить "ещё лет пять назад".