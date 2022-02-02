Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям

Владимир Путин выступил с приветственным словом в Кремле. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Так, звезду Героя РФ получил лётчик-испытатель института имени Громова Евгений Крутов, а звания "Герой Труда" был удостоен академик Евгений Велихов, который также отмечает сегодня свой день рождения. Другими обладателями наград стали президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов, главврач 52-й московской ГКБ Марьяна Лысенко, зампредседателя совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер и управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечены ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор "Общественного телевидения России" Виталий Игнатенко. Всего награды получили 20 человек.

"Ваши достижения уже открыли и продолжают открывать новые горизонты в самых разных областях, в самых разных сферах, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны, дают пример преданности делу, долгу, целеустремлённости и умения принимать сложные, порой нестандартные решения", — сказал Путин.

Церемонию награждения можно назвать первым подобным мероприятием с начала пандемии CoViD-19, так как предыдущие были скорее тематическими и объединяли представителей одной профессии или удостоенных одинаковых наград.