Зеленский заявил, что поставляемое западными странами оружие предназначено для защиты

Хотя украинская армия и наращивает свои возможности и боеспособность, оружие, которое Киев получает от западных государств, предназначено для обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. <…> Для нас очень важно, что всё это [получаемое от Запада] оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий", — сказал он.

Причём, по словам Зеленского, украинские власти собираются добиваться этих целей исключительно дипломатическим путём. Президент также добавил, что Украина больше не отдаст "ни одного участка своей земли".