Зеленский заявил, что поставляемое западными странами оружие предназначено для защиты
Украинский президент отметил, что страна думает лишь о мире и деоккупации территорий. Эти цели будут достигаться исключительно дипломатическим путём, подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Stefanie Loos-Pool
Хотя украинская армия и наращивает свои возможности и боеспособность, оружие, которое Киев получает от западных государств, предназначено для обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. <…> Для нас очень важно, что всё это [получаемое от Запада] оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий", — сказал он.
Причём, по словам Зеленского, украинские власти собираются добиваться этих целей исключительно дипломатическим путём. Президент также добавил, что Украина больше не отдаст "ни одного участка своей земли".
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать Украине лёгкие миномёты. Среди перечисленного главой кабмина оборонного вооружения также значатся разведывательные беспилотники и переносной зенитный ракетный комплекс "Гром".
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