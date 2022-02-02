"ВКонтакте" подготовила специальные проекты к старту зимней Олимпиады в Пекине

К старту зимних Олимпийских игр в Пекине "ВКонтакте" подготовила несколько олимпийских проектов. Поддерживать сборную России можно будет с помощью хештега #wewillROCyou, сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

Так, тематическая лента "Пекин-2022" объединит главные новости Игр. Здесь можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачётом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Также у пользователей появится возможность прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях. Она будет доступна с 3 февраля.

К Олимпиаде "ВКонтакте" также запустит специальный раздел в мини-приложении "Спорт". Пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом или установить олимпийский эмодзи-статус, что даст возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями.

Кроме того, пользователям будут доступны олимпийские пасхалки — снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут их, смогут быстро перейти к активностям, посвящённым Играм. Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи "Клипов". Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган акции. Кроме того, в "Клипах" можно будет почувствовать атмосферу Олимпиады. На платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #пекин2022. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи призовут болеть за сборную.