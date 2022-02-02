Бастрыкин поставил на контроль дело о драке в отделе полиции в Петербурге
Сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером, ранее написал на неё заявление. На оперуполномоченную уголовного розыска также составил "жалобу" его напарник.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с оперуполномоченной, который произошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером, написал на неё заявление. Напарник правоохранителя тоже составил "жалобу" на оперуполномоченную уголовного розыска. По его словам, она толкнула его в грудь и несколько раз ударила в лицо.
Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.
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