НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Бастрыкин поставил на контроль дело о драке в отделе полиции в Петербурге

Сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером, ранее написал на неё заявление. На оперуполномоченную уголовного розыска также составил "жалобу" его напарник.

2 февраля, 11:43
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с оперуполномоченной, который произошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — говорится в сообщении.

Под Волгоградом капитан полиции жестоко избил пятиклассников за громкую музыку

Под Волгоградом капитан полиции жестоко избил пятиклассников за громкую музыку

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудник ГИБДД, подравшийся с девушкой-опером, написал на неё заявление. Напарник правоохранителя тоже составил "жалобу" на оперуполномоченную уголовного розыска. По его словам, она толкнула его в грудь и несколько раз ударила в лицо.

Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1