Избившего девушку футболиста МЮ Гринвуда отпустили под залог

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда, который подозревается в избиении своей девушки, освободили под залог. Об этом говорится в сообщении полиции Манчестера.

Нары вместо славы: Как один из самых талантливых футболистов мира оказался насильником и может загубить свою карьеру

Ранее Лайф сообщал, что девушка Мейсона Гринвуда выложила в "Инстаграме" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении. После этого футболист был отстранён от тренировок с командой, а вскоре арестован.