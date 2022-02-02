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Избившего девушку футболиста МЮ Гринвуда отпустили под залог

На фоне громкого скандала форвард был отстранён от тренировок с командой, а позже арестован.

2 февраля, 11:40

Мейсон Гринвуд. Фото © ТАСС / РА / Martin Rickett

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда, который подозревается в избиении своей девушки, освободили под залог. Об этом говорится в сообщении полиции Манчестера.

Правоохранители отметили, что игрок был отпущен до проведения дальнейшего расследования.

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Ранее Лайф сообщал, что девушка Мейсона Гринвуда выложила в "Инстаграме" фото и видео с синяками и обвинила своего молодого человека в избиении. После этого футболист был отстранён от тренировок с командой, а вскоре арестован.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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