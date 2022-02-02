Большинство россиян одобрили закон о "приземлении" иностранных IT-компаний

Большинство граждан России одобряют все три ключевых положения закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов, выступая за открытие их представительств на территории страны, размещение на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями и регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Так, за первый пункт положительно высказались почти 55% респондентов, за второй и третий — около 58%.

Почти половина опрошенных (46,9%) знает о том, что закон принят и вступил в силу, а 47,9% одобряют его. Против же выступили 22,5% граждан, а 29,6% участников исследования затруднились ответить на вопрос. При этом почти 67% респондентов согласны с тем, что если иностранные IT-компании не будут исполнять требования закона, то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.

"Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями российского законодательства показал, что подавляющее большинство — 84% — считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство", — заметил директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.