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Большинство россиян одобрили закон о "приземлении" иностранных IT-компаний

А около 67% опрошенных выразили мнение, что иностранные гиганты, которые не будут исполнять требования, должны понести установленную ответственность.

2 февраля, 11:36
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Большинство граждан России одобряют все три ключевых положения закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов, выступая за открытие их представительств на территории страны, размещение на сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями и регистрацию личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Об этом сообщает региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Так, за первый пункт положительно высказались почти 55% респондентов, за второй и третий — около 58%.

Почти половина опрошенных (46,9%) знает о том, что закон принят и вступил в силу, а 47,9% одобряют его. Против же выступили 22,5% граждан, а 29,6% участников исследования затруднились ответить на вопрос. При этом почти 67% респондентов согласны с тем, что если иностранные IT-компании не будут исполнять требования закона, то они должны понести установленную законом ответственность. Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.

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"Наш опрос об отношении россиян к исполнению иностранными компаниями российского законодательства показал, что подавляющее большинство — 84% — считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство", — заметил директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

Онлайн-опрос проводился с 18 по 25 января, в нём приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.

Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации". Согласно ему, иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. В рамках этого требования на сайте Роскомнадзора уже завели личные кабинеты TikTok, Spotify, Apple и Twitter.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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