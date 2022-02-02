Боксёр Владимир Кличко вступит в бригаду территориальной обороны Киева

Бригады территориальной обороны призваны защитить Киев и другие регионы Украины с оружием в руках. Они формируются в каждой области Незалежной на фоне угрозы "вторжения России". Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский пообещал создать бригады территориальной обороны в каждой области, в которых должно насчитываться 100 тысяч человек в военный период и десять тысяч человек в мирный.