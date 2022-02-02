Боксёр Владимир Кличко вступит в бригаду территориальной обороны Киева
При подаче заявления присутствовал брат боксёра Виталий Кличко, который решил лично приехать в центр набора добровольцев и проверить, как идёт работа по подготовке подразделений ополчения.
Владимир Кличко © Telegram / Виталий Кличко
Украинский боксёр Владимир Кличко собирается вступить в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил его брат, мэр столицы Незалежной Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
"Брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", — написал он.
Градоначальник решил лично приехать в центр набора добровольцев и проверить, как идёт работа по подготовке подразделений ополчения.
Бригады территориальной обороны призваны защитить Киев и другие регионы Украины с оружием в руках. Они формируются в каждой области Незалежной на фоне угрозы "вторжения России". Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский пообещал создать бригады территориальной обороны в каждой области, в которых должно насчитываться 100 тысяч человек в военный период и десять тысяч человек в мирный.
Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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