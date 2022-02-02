Солдаты неудачи: Зачем Зеленский хочет увеличить разваливающуюся украинскую армию ещё на 100 тысяч человек Место армии на Украине заняла военная госкомпания, обнищавшие люди записываются в контрактники только потому, что там обещают платить. А глава страны ещё раз документирует уже давно принятое решение. 1 февраля, 21:40 Президент Украины Владимир Зеленский (слева) посещает линию фронта в Донбассе, Украина, 9 июня 2021 г. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency

"Странная война" с Россией, которая так и не случилась, действует на украинскую армию как серная кислота: та быстро и неотвратимо разлагается. Линейные части ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения в Донбассе, страдают от нехватки тяжёлой техники, низкой дисциплины и потока дезертиров, готовых на преступления. При этом для полноценной военной кампании требуется большее количество частей и личного состава, которыми будут затыкать боевые потери. Для этого было принято решение увеличить размер группировки, а также повысить довольствие и социальные гарантии.

Выступая в парламенте, Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, согласно которому армия будет увеличена на 100 тысяч человек в течение трёх следующих лет. Глава Незалежной заявил, что документ предусматривает увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трёх минимальных зарплат. Также изменения коснулись перехода Украины к профессиональной армии: увеличивается срок службы контрактников и начинается разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей. На протяжении следующих трёх лет будет создано 20 дополнительных бригад вооружённых сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Безусловно, такое увеличение технически усилит украинскую группировку, полагает военный эксперт Алексей Леонков. Но необходимо учитывать, что ВСУ успешно воюют лишь с собственным гражданским населением и относительно успешно — с повстанцами Донбасса, в реальных же столкновениях с другими армиями они не представляют серьёзной угрозы.

— Скорее всего, эти 20 бригад, которые составят из предполагаемых 100 тысяч человек, будут преимущественно механизированные. Возможно, несколько из них — артиллерийские, так как на заводах только ремонтируют и модернизируют старые танки. Но сложно угрожать России таким "инструментом". Но тут есть важный момент: наша армия находится в постоянной боевой готовности, у нас есть новейшие системы вооружения. И в данном случае нас беспокоит не столько фактор количества, сколько качества, а с ним у украинской армии проблемы, — подчеркнул эксперт. Он добавил, что если посмотреть на срез общественных настроений, то дислоцированные у линии разграничения части не горят воевать за интересы местных олигархов.

Алексей Леонков напомнил, что, когда был издан приказ украинским бригадам на границе с Донбассом вернуть личный состав в расположение частей, недосчитались около 300 человек, которые дезертировали в неизвестном направлении.

— Я думаю, цифра может быть и значительно больше. Это говорит о том, что дисциплина и моральный настрой низкие, назвать всё это войско дееспособным можно лишь условно. Если на второй линии, где стоят части прорыва, ещё как-то поддерживается порядок, то дальше всё печально. Любой учебник по военной науке объясняет, что затяжная война солдат сильно утомляет. А их с апреля прошлого года держат наготове в бездействии, почти год. Их давно нужно было развернуть и отправить обратно, в казармы. В итоге мы видим пьянство, наркотики и преступления, людям нечем заняться, — говорит Леонков.

Украинские военнослужащие в укрытии на передовой в Луганской области, 22 сентября 2021 г. Фото © Getty Images / Anatolii Stepanov / Anadolu Agency

Отметим, что бюджет Украины является дефицитным, доходы равны 1332,1 миллиарда гривен (около 49 миллиардов долларов), а расходы — 1497,7 миллиарда гривен (около 55,4 миллиарда долларов), из этого бюджета примерно 320 миллиардов гривен, около 1/5, расходуется ежегодно на национальную оборону и безопасность.

Как полагает политолог Ростислав Ищенко, военного бюджета Украины достаточно для того, чтобы создать эффективную военную структуру, заложенных средств должно хватить, однако в современных условиях этого не произойдёт.

— Ещё в 2014 году Украина запланировала построить новый флот вместо того, который достался ей в наследство от СССР. Однако никакой концепции они не представили, совещаний не проводили, заказов на свои и иностранные заводы с чёткими техническими характеристиками не отправляли. А просто собирают, что дарят: от США — резиновые лодки, от Англии — списанные катера, с турками должны были построить корвет, но наполнять его нужно было украинской техникой, в итоге пустой корпус в Турции так и стоит. Зеленский уже обещал, что будут созданы некие бригады территориальной обороны в каждой области, в которых должно насчитываться 100 тысяч человек в военный период. В мирное же время они должны были насчитывать общий контингент в десять тысяч и оставшиеся ездили бы на сборы. Получается, что глава страны ещё раз оформляет уже принятое решение, — подчеркнул Ищенко.

Крымский политолог Сергей Веселовский считает, что намерение Зеленского увеличить армию и перевести её на контрактную основу связано с тем, что иных средств для мотивации личного состава у него не осталось.

Украинские солдаты в окопе у линии фронта, 17 января 2022 года в селе Нью-Йорк, ранее известном как Новгородское, Украина. Фото © Getty Images / Brendan Hoffman

— Каждый день появляются сообщения, что из украинской армии бегут контрактники, мотивировать их там оставаться не получается, они сами всё видят, а олигархи денег не дают. При этом Запад буквально толкает в спину штыками: нападайте на Россию. А, простите, кем? Чтобы воевать, нужны солдаты — пушечное мясо. Поэтому вот и предлагают такие вот "пирожки". А доведённый до оскотинивания мужик, которому деваться некуда, работы после Майдана у него не осталось, пойдёт и запишется в контрактники, потому что там обещают платить. Получается, что это государственная военная компания, а не армия. Вопрос только один: Зеленский пообещать может чего угодно, но выполнит ли? Сомнительно. Помните, как он руками развёл, когда спросили про газ и уголь, мол, мы просто забыли купить. Так и тут — новые дома для "героев" забудут построить, — отметил Веселовский.

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