Индия планирует закупить у Белоруссии удобрения в обход западных санкций
Для этого компании республики необходимо открыть счёт в рупиях. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения рестрикций против Минска.
Расфасованные в мягкие контейнеры удобрения. Фото © ТАСС / Владимир Горовых
Власти Индии собираются купить у Белоруссии один миллион тонн калийных удобрений, сообщает газета Times of India. Стоит отметить, что западные санкции ограничивают возможности Минска продавать подобную продукцию в евро или долларах. Однако в Нью-Дели, судя по всему, нашли способ решения данной проблемы.
По данным издания, чтобы обойти ограничения для продажи калия, государственной Белорусской калийной компании (БКК) необходимо открыть счёт в рупиях в индийском госбанке. Таким образом, удобрения будут реализовываться в местной валюте. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения Западом санкций против Белоруссии.
Ранее стало известно, что Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами в связи с блокировкой транзита калия. Дело в том, что с 1 февраля Вильнюс закрыл канал экспорта, объявив соглашение между предприятиями "Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" недействительным.
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