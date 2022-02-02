Индия планирует закупить у Белоруссии удобрения в обход западных санкций

Власти Индии собираются купить у Белоруссии один миллион тонн калийных удобрений, сообщает газета Times of India. Стоит отметить, что западные санкции ограничивают возможности Минска продавать подобную продукцию в евро или долларах. Однако в Нью-Дели, судя по всему, нашли способ решения данной проблемы.

По данным издания, чтобы обойти ограничения для продажи калия, государственной Белорусской калийной компании (БКК) необходимо открыть счёт в рупиях в индийском госбанке. Таким образом, удобрения будут реализовываться в местной валюте. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения Западом санкций против Белоруссии.