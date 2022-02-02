НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Индия планирует закупить у Белоруссии удобрения в обход западных санкций

Для этого компании республики необходимо открыть счёт в рупиях. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения рестрикций против Минска.

2 февраля, 11:39

Расфасованные в мягкие контейнеры удобрения. Фото © ТАСС / Владимир Горовых

Власти Индии собираются купить у Белоруссии один миллион тонн калийных удобрений, сообщает газета Times of India. Стоит отметить, что западные санкции ограничивают возможности Минска продавать подобную продукцию в евро или долларах. Однако в Нью-Дели, судя по всему, нашли способ решения данной проблемы.

По данным издания, чтобы обойти ограничения для продажи калия, государственной Белорусской калийной компании (БКК) необходимо открыть счёт в рупиях в индийском госбанке. Таким образом, удобрения будут реализовываться в местной валюте. Отмечается, что предполагаемая сделка между странами станет самой крупной с момента введения Западом санкций против Белоруссии.

Песков: Россия не бросит Белоруссию в условиях западных санкций

Песков: Россия не бросит Белоруссию в условиях западных санкций

Ранее стало известно, что Белоруссия пригрозила Литве ответными мерами в связи с блокировкой транзита калия. Дело в том, что с 1 февраля Вильнюс закрыл канал экспорта, объявив соглашение между предприятиями "Беларуськалий" и "Литовские железные дороги" недействительным.

Лукашенко призвал страны ЕАЭС объединиться против американских "памперсов и чипсов"

Лукашенко призвал страны ЕАЭС объединиться против американских "памперсов и чипсов"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1