НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Курс евро упал до 86 рублей после заявления Пескова об обеспокоенности санкциями США

Рубль также усилил рост на Московской бирже относительно доллара. Сейчас американская валюта осталась на уровне 76,04 рубля.

2 февраля, 11:45

© Pixabay

В ходе валютных торгов на Московской бирже евро упал с 86,25 рубля до 86 рублей, курс доллара снизился с 76,33 рубля до 76,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:10 мск. Тренд усилился после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремлём непредсказуемым санкционным поведением США.

К 14:43 мск рубль замедлил укрепление, оставшись на уровне 76,04 рубля за доллар и 85,99 рубля за евро.

Усиливаются волнения на рынках: Из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать

Усиливаются волнения на рынках: Из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать

Ранее финансист Дмитрий Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале. По мнению эксперта, сейчас самое сильное влияние на курс отечественной валюты оказывает геополитическая ситуация — взаимные обвинения и переговоры России с Западом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1