Курс евро упал до 86 рублей после заявления Пескова об обеспокоенности санкциями США

В ходе валютных торгов на Московской бирже евро упал с 86,25 рубля до 86 рублей, курс доллара снизился с 76,33 рубля до 76,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:10 мск. Тренд усилился после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремлём непредсказуемым санкционным поведением США.

К 14:43 мск рубль замедлил укрепление, оставшись на уровне 76,04 рубля за доллар и 85,99 рубля за евро.