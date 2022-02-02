Курс евро упал до 86 рублей после заявления Пескова об обеспокоенности санкциями США
Рубль также усилил рост на Московской бирже относительно доллара. Сейчас американская валюта осталась на уровне 76,04 рубля.
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В ходе валютных торгов на Московской бирже евро упал с 86,25 рубля до 86 рублей, курс доллара снизился с 76,33 рубля до 76,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:10 мск. Тренд усилился после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремлём непредсказуемым санкционным поведением США.
К 14:43 мск рубль замедлил укрепление, оставшись на уровне 76,04 рубля за доллар и 85,99 рубля за евро.
Ранее финансист Дмитрий Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале. По мнению эксперта, сейчас самое сильное влияние на курс отечественной валюты оказывает геополитическая ситуация — взаимные обвинения и переговоры России с Западом.
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