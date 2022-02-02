Умерла икона итальянского кинематографа Моника Витти

Скончалась Моника Витти — икона итальянского кино, муза кинорежиссёра Микеланджело Антониони, снявшего её в своей культовой "трилогии отчуждения": "Приключение", "Ночь", "Затмение", а также ленте "Красная пустыня". Об этом сообщает итальянская газета La Stampa . Обладательнице пяти национальных премий "Давида ди Донателло" было 90 лет.

С конца 90-х годов о Монике Витти почти ничего не было известно. Только в 2011 году родные официально заявили о том, что у актрисы болезнь Альцгеймера, что и стало причиной её отсутствия на публике в течение долгих лет. В 2018 году супруг актрисы, режиссёр и сценарист Роберто Руссо, подтвердил, что пара сейчас живёт в Риме, а его жене обеспечен постоянный надлежащий уход.