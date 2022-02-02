Дипломаты США пытались помочь сбежать из РФ американке, ранившей сожителя кухонным ножом

Дипломаты Посольства США попытались вывезти свою соотечественницу из России, которая ранила сожителя кухонным ножом и находилась под подпиской о невыезде из страны. В РФ Криванек Сара-Рейчел приехала в ноябре 2017 года из штата Калифорния, сообщила газета "Известия".

В Москве женщина преподавала английский язык. Однако туристическая виза, по которой Криванек приехала сюда, действовала до 21 октября 2020 года, а 11 ноября 2021-го женщину задержали за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что 45-летняя американка ударила кухонным ножом сожителя в лицо. Инцидент произошёл в квартире на Можайском шоссе. Пострадавшего госпитализировали, а женщина призналась в произошедшем. Причём Криванек сказала правоохранителям, что не собиралась убивать сожителя, она хотела лишь припугнуть его. В качестве меры пресечении в отношении женщины была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители об этом уведомили Посольство США в Москве.

Несмотря на это, женщина пришла в американское диппредставительство 14 декабря 2021-го, а затем вместе с дипломатом отправилась в аэропорт Шереметьево, где купила себе билет домой. Однако уехать у её не получилось. На следующий день гражданку США задержали при прохождении пограничного контроля. У Криванек изъяли реквизиты посольства, а также проездные документы на её имя и расписку о получении от диппредставительства денежных средств на перелёт в Вашингтон. Одинцовский суд Подмосковья 17 декабря постановил заключить американку под стражу до 11 февраля 2022 года.