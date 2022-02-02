Суд ЕС отклонил иск Польши на решение ЕК по антимонопольному делу против "Газпрома"
При этом инстанция признала неверной отмену Еврокомиссией жалобы PGNiG на монопольные практики российского холдинга, где компания обвиняет "Газпром" в использовании проблем польских коллег.
Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск польской энергетической компании PGNiG, которая требовала отменить решение Еврокомиссии (ЕК) по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Суд общей юрисдикции отклоняет иск против решения комиссии", — говорится в релизе.
При этом же суд вынес ещё одно постановление — признать неверной отмену ЕК жалобы PGNiG на монопольные практики российского холдинга. Как заметил в "Твиттере" глава польской компании Павел Маевский, теперь ЕК должна повторно рассмотреть жалобу, поданную в 2017 году и отклонённую в 2019-м. В обращении польская сторона утверждает, что "Газпром" заключил контракт на поставку дополнительного газа, направленный в том числе и на усиление своего влияния в управлении польским участком ямальского газопровода. Это происходило в условиях дефицита поставок PGNiG.
Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что "Газпром" мастерски обыграл PGNiG. Бывший дипломат уверен, что топливо нужно покупать там, где выгодно, независимо от страны добычи, а не политизировать вопрос.
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