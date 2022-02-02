Суд ЕС отклонил иск Польши на решение ЕК по антимонопольному делу против "Газпрома"

Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск польской энергетической компании PGNiG, которая требовала отменить решение Еврокомиссии (ЕК) по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

При этом же суд вынес ещё одно постановление — признать неверной отмену ЕК жалобы PGNiG на монопольные практики российского холдинга. Как заметил в "Твиттере" глава польской компании Павел Маевский, теперь ЕК должна повторно рассмотреть жалобу, поданную в 2017 году и отклонённую в 2019-м. В обращении польская сторона утверждает, что "Газпром" заключил контракт на поставку дополнительного газа, направленный в том числе и на усиление своего влияния в управлении польским участком ямальского газопровода. Это происходило в условиях дефицита поставок PGNiG.