Виторган назвал Шнурова "хулиганом на подсосе" в ответ на скандальную шутку о сыне
Артист посоветовал певцу научится стареть "красиво" или "хотя бы с достоинством". Он также напомнил о временах, когда скандальный музыкант считал за честь бесплатно выступать у Собчак.
Актер Максим Виторган и музыкант Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Вячеслав Прокофьев
Российский актёр, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган назвал Сергея Шнурова "выродившимся в хулигана на подсосе" и посоветовал ему стареть с достоинством. Об этом он сказал в видео в "Инстаграме" в ответ на скандальную шутку о своём маленьком сыне, матерью которого является журналистка.
"Ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак", — сказал он.
49-летний артист также указал на проблемы с эрекцией у лидера группы "Ленинград" в последние два-три года, предположив, что возбуждается он только при упоминании фамилии Собчак. Также Виторган посоветовал певцу научится стареть "красиво" или "хотя бы с достоинством".
Напомним, что Сергей Шнуров выпустил уже ставший скандальным клип под названием "Шмарофон", посвятив строчки телеведущей и блогеру Ксении Собчак, который она раскритиковала. В песне звучат строчки про ребёнка Ксении от актёра Максима Виторгана, который якобы похож на бывшего партнёра Собчак Сергея Капкова, отсылки на смертельное ДТП в Сочи ("подумаешь, убила — спешила ж по делам"), в которое попала блогер по пути в аэропорт. Также журналистку сравнивают с кобылой, замечая, что теперь она "кляча".
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