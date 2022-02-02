Виторган назвал Шнурова "хулиганом на подсосе" в ответ на скандальную шутку о сыне

Российский актёр, бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган назвал Сергея Шнурова "выродившимся в хулигана на подсосе" и посоветовал ему стареть с достоинством. Об этом он сказал в видео в "Инстаграме" в ответ на скандальную шутку о своём маленьком сыне, матерью которого является журналистка.

"Ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак", — сказал он.

49-летний артист также указал на проблемы с эрекцией у лидера группы "Ленинград" в последние два-три года, предположив, что возбуждается он только при упоминании фамилии Собчак. Также Виторган посоветовал певцу научится стареть "красиво" или "хотя бы с достоинством".