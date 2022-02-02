Путин призвал укреплять русский мир

Русский мир многоликий, многоконфессиональный, многонациональный, и одна из миссий — развивать и укреплять его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.

"Он такой многоликий, русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", — отметил глава государства, обращаясь к награждаемым.