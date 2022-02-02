Путин призвал укреплять русский мир
Президент РФ назвал миссией нынешнего поколения делать этот мир привлекательным для граждан.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Русский мир многоликий, многоконфессиональный, многонациональный, и одна из миссий — развивать и укреплять его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
"Он такой многоликий, русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", — отметил глава государства, обращаясь к награждаемым.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Среди награждённых — лётчик-испытатель института имени Громова Евгений Крутов, академик Евгений Велихов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов, главврач 52-й московской ГКБ Марьяна Лысенко, зампредседателя совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер и другие.
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