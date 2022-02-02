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Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим и запретил его в России

Соответствующий административный иск Генпрокуратуры поступил в суд 19 января. Заседание проходило в закрытом режиме.

2 февраля, 12:57

У здания Верховного суда РФ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн"* террористическим и запретил его на территории России.

"Решение суда о запрете деятельности международного молодёжного движения "Колумбайн" подлежит немедленному исполнению",  постановил суд.

Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим

Генпрокуратура РФ просит признать движение "Колумбайн" террористическим

Напомним, "Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Напавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность незамедлительной блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий, в этот список попали в том числе различные "колумбайн-сообщества".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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