Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим и запретил его в России
Соответствующий административный иск Генпрокуратуры поступил в суд 19 января. Заседание проходило в закрытом режиме.
У здания Верховного суда РФ. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн"* террористическим и запретил его на территории России.
"Решение суда о запрете деятельности международного молодёжного движения "Колумбайн" подлежит немедленному исполнению", — постановил суд.
Напомним, "Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Напавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность незамедлительной блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий, в этот список попали в том числе различные "колумбайн-сообщества".
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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