В МВД предложили проверять иностранцев на нежелательность без ограничения срока
Согласно действующему законодательству, подобное решение должно выноситься в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушений.
Сотрудник МВД ведёт задержанного. Фото © ТАСС / Александр Щербак
В МВД РФ предложили обновлённый порядок признания иностранных лиц нежелательными в России, в котором не предусматриваются ограничения по срокам принятия такого решения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В подготовленном проекте предлагается "признать утратившим силу приказ МВД России <...> "О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ". Также при принятии соответствующего решения предлагается учитывать наличие у иностранца членов семьи, которые являются гражданами России. Как это будет влиять на вердикт в проекте, не уточняется.
В документе отмечается, что иностранных граждан будут проверять по информационной системе миграционного учёта и центральному банку данных по учёту иностранцев. В том числе будет проверяться, не было ли вынесено ранее решение о нежелательности пребывания и есть ли обстоятельства, из-за которых такое решение может быть отменено.
Согласно действующему в настоящее время законодательству, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России должно выноситься в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения. Необходимость этого может возникнуть вследствие незаконного пребывания в стране, проблем с документами, а также если нахождение этого человека на территории РФ "создаёт реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".
Ранее Лайф рассказывал, что сенаторы предложили лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя. В законопроекте речь идёт не о тех россиянах, кто стал гражданином по факту рождения, а о тех, кто получил паспорт РФ уже после.
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