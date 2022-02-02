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В МВД предложили проверять иностранцев на нежелательность без ограничения срока

Согласно действующему законодательству, подобное решение должно выноситься в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушений.

2 февраля, 12:55

Сотрудник МВД ведёт задержанного. Фото © ТАСС / Александр Щербак

В МВД РФ предложили обновлённый порядок признания иностранных лиц нежелательными в России, в котором не предусматриваются ограничения по срокам принятия такого решения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В подготовленном проекте предлагается "признать утратившим силу приказ МВД России <...> "О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ". Также при принятии соответствующего решения предлагается учитывать наличие у иностранца членов семьи, которые являются гражданами России. Как это будет влиять на вердикт в проекте, не уточняется.

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В документе отмечается, что иностранных граждан будут проверять по информационной системе миграционного учёта и центральному банку данных по учёту иностранцев. В том числе будет проверяться, не было ли вынесено ранее решение о нежелательности пребывания и есть ли обстоятельства, из-за которых такое решение может быть отменено.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России должно выноситься в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения. Необходимость этого может возникнуть вследствие незаконного пребывания в стране, проблем с документами, а также если нахождение этого человека на территории РФ "создаёт реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".

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Ранее Лайф рассказывал, что сенаторы предложили лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя. В законопроекте речь идёт не о тех россиянах, кто стал гражданином по факту рождения, а о тех, кто получил паспорт РФ уже после.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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