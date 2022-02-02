Новый успех: Теннисист Медведев может стать "Прорывом года" по версии Мировой академии спорта
Ранее он в пятичасовом матче уступил легендарному Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.
Теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS
Российский теннисист Даниил Медведев вошёл в число претендентов на премию Laureus от Мировой академии спорта в номинации "Прорыв года".
Помимо него на престижную награду претендуют футболист "Барселоны" Педри, теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра и венесуэльская прыгунья в длину Юлимар Рохас.
Отметим, что в 2021 году Даниил Медведев стал победителем US Open и закончил год на второй строчке мирового рейтинга ATP.
Ранее Лайф сообщал, что в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.
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