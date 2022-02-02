Новый успех: Теннисист Медведев может стать "Прорывом года" по версии Мировой академии спорта

Российский теннисист Даниил Медведев вошёл в число претендентов на премию Laureus от Мировой академии спорта в номинации "Прорыв года".

Помимо него на престижную награду претендуют футболист "Барселоны" Педри, теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра и венесуэльская прыгунья в длину Юлимар Рохас.

Отметим, что в 2021 году Даниил Медведев стал победителем US Open и закончил год на второй строчке мирового рейтинга ATP.