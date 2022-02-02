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Одесский активист Ганул заявил об отмене концерта Басты из-за его "антиукраинской позиции"

Он также отметил, что мероприятие не состоится благодаря владельцу ресторана, в котором должен был выступать российский рэпер. Этот бизнесмен, считает Ганул, принял правильное решение

2 февраля, 13:09

Баста © Instagram / bastaakanoggano

Украинский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта Басты (Василия Вакуленко) в Одессе 14 февраля, сославшись на "антиукраинскую позицию" рэпера. Об этом он заявил в "Фейсбуке".

"Встретился лично с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт", — написал он.

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Ганул также подчеркнул, что подобные бизнесмены "слышат общество и имеют чёткую патриотическую позицию".

Ранее Лайф рассказывал, что глава СВР Сергей Нарышкин сравнил происходящее на Украине с террором времён Гитлера. Он отметил, что его не покидает ощущение, будто машина времени переносит в страшные годы оккупации.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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