Одесский активист Ганул заявил об отмене концерта Басты из-за его "антиукраинской позиции"
Он также отметил, что мероприятие не состоится благодаря владельцу ресторана, в котором должен был выступать российский рэпер. Этот бизнесмен, считает Ганул, принял правильное решение
Баста © Instagram / bastaakanoggano
Украинский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта Басты (Василия Вакуленко) в Одессе 14 февраля, сославшись на "антиукраинскую позицию" рэпера. Об этом он заявил в "Фейсбуке".
"Встретился лично с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт", — написал он.
Ганул также подчеркнул, что подобные бизнесмены "слышат общество и имеют чёткую патриотическую позицию".
Ранее Лайф рассказывал, что глава СВР Сергей Нарышкин сравнил происходящее на Украине с террором времён Гитлера. Он отметил, что его не покидает ощущение, будто машина времени переносит в страшные годы оккупации.
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