Одесский активист Ганул заявил об отмене концерта Басты из-за его "антиукраинской позиции"

Украинский активист Демьян Ганул заявил, что добился отмены концерта Басты (Василия Вакуленко) в Одессе 14 февраля, сославшись на "антиукраинскую позицию" рэпера. Об этом он заявил в "Фейсбуке".

"Встретился лично с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Зная, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял правильное решение отменить концерт", — написал он.

Ганул также подчеркнул, что подобные бизнесмены "слышат общество и имеют чёткую патриотическую позицию".