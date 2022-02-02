Эндокринолог Минздрава Дедов попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом

Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. По его словам, российские специалисты уже сегодня готовы оказывать высококлассную медицинскую помощь.

"Поддержите этот проект — и вся эндокринологическая рать готова уже сегодня включиться в реализацию. Потому что в самом обозримом будущем мы можем гарантировать высококлассную помощь многим-многим миллионам наших соотечественников", — сказал врач в рамках церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Дедов напомнил, что за период пандемии больные сахарным диабетом стали самой уязвимой категорией граждан среди взрослого населения. Он добавил, что специалисты предлагают принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы.

"Это принципиально новые первичные специализированные отделения, это региональные поликлинического типа центры мониторинга здоровья каждого больного. Это новые стационары и, конечно, принципиально новые программы подготовки и переподготовки кадров", — подчеркнул эндокринолог.