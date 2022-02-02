НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Эндокринолог Минздрава Дедов попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом

Эксперт напомнил, что за период пандемии ковида пациенты с этим недугом стали самой уязвимой категорией граждан. Специалисты предлагают принципиально изменить структуру эндокринологической службы.

2 февраля, 13:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. По его словам, российские специалисты уже сегодня готовы оказывать высококлассную медицинскую помощь.

"Поддержите этот проект — и вся эндокринологическая рать готова уже сегодня включиться в реализацию. Потому что в самом обозримом будущем мы можем гарантировать высококлассную помощь многим-многим миллионам наших соотечественников", — сказал врач в рамках церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

Проценко: ЕР проконтролирует реализацию в регионах программы реабилитации после ковида

Проценко: ЕР проконтролирует реализацию в регионах программы реабилитации после ковида

Дедов напомнил, что за период пандемии больные сахарным диабетом стали самой уязвимой категорией граждан среди взрослого населения. Он добавил, что специалисты предлагают принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы.

"Это принципиально новые первичные специализированные отделения, это региональные поликлинического типа центры мониторинга здоровья каждого больного. Это новые стационары и, конечно, принципиально новые программы подготовки и переподготовки кадров", — подчеркнул эндокринолог.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сделать работу поликлиник более удобной для россиян. В ближайшие несколько лет предстоит оснастить оборудованием свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию, а также подготовить профильных специалистов, отметил премьер.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1