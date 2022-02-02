Ушаков: Путин в Пекине проведёт переговоры с Си Цзиньпином и посетит открытие Олимпиады

Президент России Владимир Путин во время визита в Пекин проведёт большие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетит открытие Олимпийских игр. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

В поездке российского лидера, помимо самого Ушакова, будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. После переговоров Путин и Си Цзиньпин отправятся на обед в формате тет-а-тет.

"Это позволит максимально доверительно обсудить наиболее важные проблемы и вопросы", — пояснил Ушаков.

К предстоящим переговорам стороны заранее подготовили совместное заявление по международным отношениям. В нём будут отражены общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы, включая позиции на вопросы безопасности. Кроме того, планируется принять солидный пакет двусторонних документов.