Ушаков: Путин в Пекине проведёт переговоры с Си Цзиньпином и посетит открытие Олимпиады
К диалогу лидеров стороны заранее подготовили совместное заявление по международным отношениям, отметил помощник президента. Кроме того, планируется принять пакет двусторонних документов.
Владимир Путин с Си Цзиньпином на торжественном вечере, посвящённом 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, 2019 год © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время визита в Пекин проведёт большие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетит открытие Олимпийских игр. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
В поездке российского лидера, помимо самого Ушакова, будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава "Роснефти" Игорь Сечин. После переговоров Путин и Си Цзиньпин отправятся на обед в формате тет-а-тет.
"Это позволит максимально доверительно обсудить наиболее важные проблемы и вопросы", — пояснил Ушаков.
К предстоящим переговорам стороны заранее подготовили совместное заявление по международным отношениям. В нём будут отражены общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы, включая позиции на вопросы безопасности. Кроме того, планируется принять солидный пакет двусторонних документов.
"Важно, что наши отношения не подвержены влиянию третьих стран и не направлены ни на кого-либо", — добавил помощник президента.
Напомним, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.
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