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ГП: За участие в движении "Колумбайн" грозит вплоть до пожизненного срока

Сегодня Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании организации террористической и запретил её на территории России.

2 февраля, 13:23

Миниатюрные кресты, выставленные в ознаменование десятилетней годовщины стрельбы в средней школе "Колумбайн" в Клемент-парке 20 апреля 2009 года в Литлтоне, штат Колорадо. Фото © Getty Images / Marc Piscotty

За участие в организации "Колумбайн"*, которую Верховный суд РФ сегодня признал террористической, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом предупредили в Генпрокуратуре.

"За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим и запретил его на территории России.

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

"Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Напавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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