ГП: За участие в движении "Колумбайн" грозит вплоть до пожизненного срока

За участие в организации "Колумбайн"*, которую Верховный суд РФ сегодня признал террористической, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом предупредили в Генпрокуратуре.

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

"Колумбайн" — название школы в штате Колорадо, США, где в 1999 году произошло массовое убийство. Нападение спланировали и осуществили Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два ученика старших классов. Жертвами их действий стали 13 человек (12 учеников и один учитель), было ранено ещё 23 человека. Напавшие покончили с собой. Спустя время у Харриса и Клиболда появились последователи.