Ушаков не сравнивал оригинал ответов США и НАТО со сливом в газете Еl Pais

Помощник российского президента Юрий Ушаков не сравнивал оригинальный текст ответов США и НАТО по гарантиям безопасности с материалами, которые ранее опубликовала испанская газета Еl Pais . Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду.

"Я слышал о том, что материалы утекли в испанские средства массовой информации. Но читал эти документы в оригинале. Я, честно сказать, не сравнивал полученные нами документы от США и НАТО с этой утечкой. Надеюсь, это то же самое", — отметил Ушаков.