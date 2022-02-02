Ушаков не сравнивал оригинал ответов США и НАТО со сливом в газете Еl Pais
Ранее МИД РФ не стал подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров по гарантиям безопасности.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Помощник российского президента Юрий Ушаков не сравнивал оригинальный текст ответов США и НАТО по гарантиям безопасности с материалами, которые ранее опубликовала испанская газета Еl Pais. Об этом он заявил в беседе с журналистами в среду.
"Я слышал о том, что материалы утекли в испанские средства массовой информации. Но читал эти документы в оригинале. Я, честно сказать, не сравнивал полученные нами документы от США и НАТО с этой утечкой. Надеюсь, это то же самое", — отметил Ушаков.
Напомним, что представленные Россией предложения по гарантиям европейской безопасности включают в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее, в среду, испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере, на данном этапе.
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