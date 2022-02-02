Ушаков: Разговор Путина и Джонсона состоится вечером 2 февраля

Президент России Владимир Путин вечером 2 февраля проведёт телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Можно ожидать, что лидеры ещё раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское регулирование с учётом визита Дожнсона на Украину и гарантии НАТО России", — сказал дипломат.