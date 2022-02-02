Ушаков: Разговор Путина и Джонсона состоится вечером 2 февраля
Дипломат уточнил, что лидеры ещё раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки и обсудят тему двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на низком уровне.
Владимир Путин и Борис Джонсон. Фото © Kremlin.ru, Instagram / borisjohnsonuk
Президент России Владимир Путин вечером 2 февраля проведёт телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Можно ожидать, что лидеры ещё раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское регулирование с учётом визита Дожнсона на Украину и гарантии НАТО России", — сказал дипломат.
Также Путин и Джонсон обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на низком уровне. Кроме того, Ушаков отметил, что Путин постоянно беседует с президентом Франции Эммануюлем Макроном, лидеры обсуждают важнейшие аспекты международной безопасности, а также внутриукраинский кризис.
Напомним, Джонсон должен был провести телефонное общение с Путиным ещё 31 января, однако тогда их разговор отменился из-за слушания доклада в британском парламенте о вечеринках в резиденции премьера во время локдауна. Сам Джонсон уточнял, что переговорит с российским лидером, как только сможет. Накануне, 1 февраля, он посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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