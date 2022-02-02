"Пожелайте положительных результатов": Тутберидзе обратилась к болельщикам перед Олимпиадой-2022
Сегодня её подопечные провели первые тренировки на льду в Пекине.
Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам перед Олимпиадой в Пекине. Видео © Instagram / tutberidze.eteri
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе обратилась к болельщикам перед стартом Олимпийских игр в Пекине.
"Пожелайте нам отрицательных тестов и положительных результатов", — написала Тутберидзе в своём инстаграме.
Напомним, что сегодня её ученицы уже опробовали олимпийский лёд и провели на нём первые тренировки. Так, Камила Валиева исполнила три четверных прыжка, Александра Трусова — четыре, но с двух упала, а Анна Щербакова — два четверных, с одного из которых упала.
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