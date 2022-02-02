"Пожелайте положительных результатов": Тутберидзе обратилась к болельщикам перед Олимпиадой-2022

Напомним, что сегодня её ученицы уже опробовали олимпийский лёд и провели на нём первые тренировки. Так, Камила Валиева исполнила три четверных прыжка, Александра Трусова — четыре, но с двух упала, а Анна Щербакова — два четверных, с одного из которых упала.