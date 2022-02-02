Кабмин выделит ещё около 400 миллионов рублей на изучение штаммов ковида
В условиях роста показателей заболеваемости, а также увеличенной нагрузки на систему здравоохранения необходимо оперативно выявлять инфекцию и продолжить изучение циркулирующих мутаций.
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Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом © Telegram / Правительство России
Правительство России дополнительно выделит около 400 миллионов рублей на проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
Он отметил, что в условиях роста показателей заболеваемости, а также увеличенной нагрузки на систему здравоохранения необходимо оперативно выявлять инфекцию и продолжить изучение циркулирующих мутаций.
"На проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 миллионов рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", — добавил глава кабмина.
Ранее Лайф сообщал, что вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорый пик заболеваемости "омикроном" в России. При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня. Так, по его словам, в течение полугода с начала пандемии уровень смертности доходил до 14%.
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