Кабмин выделит ещё около 400 миллионов рублей на изучение штаммов ковида

Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом © Telegram / Правительство России

Правительство России дополнительно выделит около 400 миллионов рублей на проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Он отметил, что в условиях роста показателей заболеваемости, а также увеличенной нагрузки на систему здравоохранения необходимо оперативно выявлять инфекцию и продолжить изучение циркулирующих мутаций.

"На проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 миллионов рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", — добавил глава кабмина.