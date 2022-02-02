Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке из-за отсутствия лицензии
Трансляции прекращены на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и в приложении RT, а также на платформе Odysee. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.
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Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, полученный компанией в Берлине.
"1 февраля 2022 года Комиссия по надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия", — говорится в сообщении.
Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и в приложении RT, а также на платформе Odysee. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний был сразу же заблокирован видеохостингом. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.
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