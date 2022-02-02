Регулятор ФРГ запретил RT DE вещание на немецком языке из-за отсутствия лицензии

Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, полученный компанией в Берлине.

"1 февраля 2022 года Комиссия по надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия", — говорится в сообщении.