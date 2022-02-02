Ушаков: Давление США не повлияет на планы глав Аргентины и Бразилии посетить Москву

Оказываемое США давление на президентов Аргентины и Бразилии Альберто Фернандеса и Жаира Болсонару не повлияет на их решения посетить Москву с визитом. Об этом заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что здесь попытки каких-то серьёзных помех наших оппонентов не повлияют на то, что визиты будут осуществлены и будут полезными для наших трёх стран", — заметил дипломат.

Ушаков также раскрыл, что визит Болсонару в российскую столицу состоится примерно через две недели. Поездка же Фернандеса в Москву намечена на завтра, 3 февраля. России, по словам дипломата, известно из прессы и других источников о просьбах к лидерам стран Южной Америки воздержаться от контактов с РФ, однако это крупные представительные государства, и они сами решают, как вести внешние дела, с кем осуществлять контакты и в какие страны наносить визиты.