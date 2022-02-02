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Ушаков: Давление США не повлияет на планы глав Аргентины и Бразилии посетить Москву

России известно о просьбах к лидерам стран Южной Америки воздержаться от контактов с РФ. Однако это крупные представительные государства, и они сами решат, как вести внешнюю политику.

2 февраля, 13:41
<p>Альберто Фернандес и Жаир Болсонару © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mensaje_de_fin_de_a%C3%B1o_del_Presidente_Alberto_Fern%C3%A1ndez_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)</a>, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83,_%D0%96%D0%B0%D0%B8%D1%80#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jair_Bolsonaro_em_24_de_abril_de_2019_(1).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Isac Nóbrega / PR</a></p>

Альберто Фернандес и Жаир Болсонару © Wikipedia / Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), Isac Nóbrega / PR

Оказываемое США давление на президентов Аргентины и Бразилии Альберто Фернандеса и Жаира Болсонару не повлияет на их решения посетить Москву с визитом. Об этом заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что здесь попытки каких-то серьёзных помех наших оппонентов не повлияют на то, что визиты будут осуществлены и будут полезными для наших трёх стран", — заметил дипломат.

Джабаров назвал безобразным фактом давление США на Болсонару перед его визитом в РФ

Джабаров назвал безобразным фактом давление США на Болсонару перед его визитом в РФ

Ушаков также раскрыл, что визит Болсонару в российскую столицу состоится примерно через две недели. Поездка же Фернандеса в Москву намечена на завтра, 3 февраля. России, по словам дипломата, известно из прессы и других источников о просьбах к лидерам стран Южной Америки воздержаться от контактов с РФ, однако это крупные представительные государства, и они сами решают, как вести внешние дела, с кем осуществлять контакты и в какие страны наносить визиты.

Напомним, в ходе визита Фернандес встретится с Владимиром Путиным, главы государств планируют обсудить сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы. Поездка же Болсонару в Москву и очные контакты с российским лидером находятся в стадии подготовки, уточнял ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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