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Сенатор Деньгин заявил о бессмысленности антироссийских санкций Запада

Также парламентарий добавил, что на сегодняшний день эти страны будто бы не желают наладить конструктивный диалог с Россией, которая, в свою очередь, терпит постоянные нападки с их стороны.

2 февраля, 13:32

Сенатор Вадим Деньгин. Фото © ТАСС / Фотослужба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

У США не получится навредить России различными санкциями, ведь в стране постоянно разрабатываются механизмы по минимизации урона от них. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин.

"Давление США происходит долгий период времени. Попытки различные. Изобретаются новые подходы. Но задумки некоторых товарищей из США не увенчались успехом", — сказал парламентарий.

Деньгин отметил, что Соединённые Штаты будут делать всё возможное по истощению экономики России: ослаблять рубль, пытаться влиять на промышленность и иные сферы деятельности — однако эти попытки тщетны. Он напомнил, что в стране имеется подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, а вопрос его траты "уже второй".

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Также Деньгин добавил, что на сегодняшний день Запад будто бы не желает наладить конструктивный диалог с Россией, которая, в свою очередь, является миролюбивой страной, так как терпит постоянные нападки со стороны.

"Разговор ради разговора. Россия всегда старается со всеми быть дружелюбной. У нас миролюбивое настроение. Мы жутко терпеливые. Надо сказать спасибо президенту, что он так терпеливо, качественно ведёт этот международный диалог, хотя это крайне тяжело", — заключил эксперт.

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Напомним, ранее Песков заявил, что у России есть план на случай санкций США против операций банков в долларах. По словам представителя Кремля, предлагаемые действия позволят минимизировать последствия таких непредсказуемых шагов со стороны американских властей.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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