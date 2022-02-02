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В НАТО отказались комментировать утечку ответа на предложения России по безопасности

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что не желает что-либо говорить о публикации испанского издания.

2 февраля, 13:38

Фото © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ

В НАТО не стали комментировать публикацию ответов альянса и США на предложения России по гарантиям безопасности, появившуюся в испанской газете Еl Pais. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

"У нас есть чёткая политика, мы не комментируем утечки в СМИ", — говорится в сообщении.

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Также не стал комментировать ответ США и НАТО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что накануне Владимир Путин дал "общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России".

Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере, на данном этапе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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