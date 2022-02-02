В НАТО отказались комментировать утечку ответа на предложения России по безопасности

В НАТО не стали комментировать публикацию ответов альянса и США на предложения России по гарантиям безопасности, появившуюся в испанской газете Еl Pais. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

"У нас есть чёткая политика, мы не комментируем утечки в СМИ", — говорится в сообщении.