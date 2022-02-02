Минстрой РФ не намерен ограничивать минимальную площадь квартир в новостройках

Минстрой России не собирается вводить для строительных компаний нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"А зачем? <...> Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", — сказал Стасишин, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство вводить ограничения.

При этом замминистра призвал застройщиков всё же внести некоторые коррективы в проекты. Он подчеркнул, что средняя площадь квартир в новостройках постоянно уменьшается, в то же время девелоперы не увеличивают стоимость жилья с той скоростью, с которой растёт цена квадратного метра.