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Минстрой РФ не намерен ограничивать минимальную площадь квартир в новостройках

Замминистра ведомства Никита Стасишин отметил, что подобные меры были бы вмешательством в развитие рынка жилья. При этом он призвал застройщиков всё же внести некоторые коррективы в проекты.

2 февраля, 13:45

© Pixabay

Минстрой России не собирается вводить для строительных компаний нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

"А зачем? <...> Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", — сказал Стасишин, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство вводить ограничения.

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При этом замминистра призвал застройщиков всё же внести некоторые коррективы в проекты. Он подчеркнул, что средняя площадь квартир в новостройках постоянно уменьшается, в то же время девелоперы не увеличивают стоимость жилья с той скоростью, с которой растёт цена квадратного метра.

Ранее эксперт Егор Лопатин назвал сумму дохода, необходимую в Москве для ипотеки на однушку. Чтобы накопить на неё, столичному жителю со средней зарплатой понадобится откладывать деньги более десяти лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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