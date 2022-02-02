Путин обсудил с Совбезом РФ защиту персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тему защиты персональных данных граждан России при внедрении цифровых технологий.

"Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", — сказал президент.

Путин отметил, что проблемы защиты данных должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности россиян и отдельных отраслей производства.