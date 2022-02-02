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Путин обсудил с Совбезом РФ защиту персональных данных россиян

Президент отметил, что соответствующие проблемы должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности как граждан, так и отдельных отраслей производства.

2 февраля, 13:51
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67701" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тему защиты персональных данных граждан России при внедрении цифровых технологий.

"Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", — сказал президент.

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Путин поручил проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра

Путин отметил, что проблемы защиты данных должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности россиян и отдельных отраслей производства.

Ранее Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики РФ, которая учитывает произошедшие в последнее время изменения в мире. Глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова о проекте документа.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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