Путин обсудил с Совбезом РФ защиту персональных данных россиян
Президент отметил, что соответствующие проблемы должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности как граждан, так и отдельных отраслей производства.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тему защиты персональных данных граждан России при внедрении цифровых технологий.
"Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий", — сказал президент.
Путин отметил, что проблемы защиты данных должны быть своевременно решены с точки зрения обеспечения безопасности россиян и отдельных отраслей производства.
Ранее Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики РФ, которая учитывает произошедшие в последнее время изменения в мире. Глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова о проекте документа.
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