Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости ковидом
За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 70%, также на 40% вырос уровень госпитализации. Однако у властей есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться.
© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Столица России выходит на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.
"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. Мы выходим на плато", — уточнил градоначальник.
А ранее в оперштабе Москвы рассказали, как открыть больничный при симптомах ОРВИ. Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно, его автоматически отправят работодателю.
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