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Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости ковидом

За последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 70%, также на 40% вырос уровень госпитализации. Однако у властей есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться.

2 февраля, 14:11
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Столица России выходит на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. Мы выходим на плато", — уточнил градоначальник.

Собянин заявил об увеличении на 70% числа случаев ковида в Москве за последнюю неделю

Собянин заявил об увеличении на 70% числа случаев ковида в Москве за последнюю неделю

А ранее в оперштабе Москвы рассказали, как открыть больничный при симптомах ОРВИ. Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно, его автоматически отправят работодателю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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