НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Мурашко заявил, что почти 10 тысяч детей госпитализированы с ковидом в России

Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находится 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.

2 февраля, 14:10

Временный столичный госпиталь "Сокольники" для пациентов с коронавирусом. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В России на данный момент госпитализировано с коронавирусом более девяти тысяч детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

"На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей", — сказал Мурашко.

В Москве число коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тысячи

В Москве число коек для лечения детей с ковидом увеличат почти до 1,3 тысячи

Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находится 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.

Ранее Лайф рассказывал о заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких. Вирус пытается найти такую форму, чтобы стать как можно более адаптированным к телу человека — своего носителя. Так он потерял один из рецепторов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1