Мурашко заявил, что почти 10 тысяч детей госпитализированы с ковидом в России
Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находится 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.
Временный столичный госпиталь "Сокольники" для пациентов с коронавирусом. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В России на данный момент госпитализировано с коронавирусом более девяти тысяч детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.
"На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей", — сказал Мурашко.
Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находится 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.
Ранее Лайф рассказывал о заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что коронавирус потерял способность проникать в ткани лёгких. Вирус пытается найти такую форму, чтобы стать как можно более адаптированным к телу человека — своего носителя. Так он потерял один из рецепторов.
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