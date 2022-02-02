Мурашко заявил, что почти 10 тысяч детей госпитализированы с ковидом в России

В России на данный момент госпитализировано с коронавирусом более девяти тысяч детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией при Правительстве РФ.

"На сегодняшний день на госпитализации находится 9978 детей", — сказал Мурашко.

Также, по словам министра, под наблюдением врачей в больницах находится 147 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что за неделю рост госпитализаций составил 23%.