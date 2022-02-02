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Главврач Лысенко перечислила Лайфу основные симптомы омикрон-штамма

Также она подтвердила возможную тошноту при заражении. При этом медик заметила, что Россия живёт с этой разновидностью недолгое время, поэтому какой-то статистики ещё не сформировалось.

2 февраля, 14:40

Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко. Кадр видео © LIFE

Главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко — о симптомах "омикрона" © LIFE

Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень схожи с теми, что проявляются при заболевании ОРВИ. Об этом Лайфу рассказала главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко, побывавшая в Кремле на церемонии вручения высших государственных наград.

"Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк, очень часто кашель и боль в горле. Вот такая вот классическая история, которую мы все с вами переносим в сезонный осенне-зимний период", — сказала Лысенко.

Главврач Лысенко — Лайфу: В будущем вакцинацию от ковида нужно будет делать раз в год

Главврач Лысенко — Лайфу: В будущем вакцинацию от ковида нужно будет делать раз в год

Также она подтвердила наличие пациентов, которые жалуются на появление тошноты. Однако медик уточнила, что Россия живёт с "омикроном" недолгое время, поэтому какой-то статистики ещё не сформировалось.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что максимальная заболеваемость ковидом регистрируется среди подростков 15–17 лет. В связи с этим требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса среди этой возрастной группы, отметила она.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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