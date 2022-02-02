Психолог Хныкина объяснила, с чем связан рост домашнего насилия и безработицы в период локдауна

Локдаун поменял систему труда, из-за удалённого режима пропала необходимость держать физически рабочие места. В свою очередь случаи с домашним насилием выросли из-за сокращения дистанции с близкими людьми, в результате повысился уровень агрессии. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась психолог Анна Хныкина.

"Локдаун меняет систему труда в принципе. Во многих случаях люди пересели в онлайн и необходимость держать физически рабочие места отвалилась за ненадобностью. А вот что касается домашнего насилия, то у человека биологически повышается уровень агрессии при сокращении дистанции. Когда дома все 12 человек, они начинают, условно говоря, "психически толкаться", — рассказала специалист.

Она отметила, что люди начинают раздражать друг друга. По словам Хныкиной, биологическая система воспринимает это как опасность, граждане начинают "съёживаться" и проявлять какие-либо реакции. Причём никто не мог представить, что из-за заболевания все будут сидеть дома. А когда происходит что-то непонятное, то у человека провоцируется тревожное состояние, добавила психолог.