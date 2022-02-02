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Психолог Хныкина объяснила, с чем связан рост домашнего насилия и безработицы в период локдауна

Эксперт отметила, что, когда происходит "что-то непонятное", у человека провоцируется тревожное состояние. А в начале распространения ковида никто и не думал о карантинах.

2 февраля, 14:44

Фото © Shutterstock

Локдаун поменял систему труда, из-за удалённого режима пропала необходимость держать физически рабочие места. В свою очередь случаи с домашним насилием выросли из-за сокращения дистанции с близкими людьми, в результате повысился уровень агрессии. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась психолог Анна Хныкина.

"Локдаун меняет систему труда в принципе. Во многих случаях люди пересели в онлайн и необходимость держать физически рабочие места отвалилась за ненадобностью. А вот что касается домашнего насилия, то у человека биологически повышается уровень агрессии при сокращении дистанции. Когда дома все 12 человек, они начинают, условно говоря, "психически толкаться", — рассказала специалист.

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Она отметила, что люди начинают раздражать друг друга. По словам Хныкиной, биологическая система воспринимает это как опасность, граждане начинают "съёживаться" и проявлять какие-либо реакции. Причём никто не мог представить, что из-за заболевания все будут сидеть дома. А когда происходит что-то непонятное, то у человека провоцируется тревожное состояние, добавила психолог.

Ранее Лайф писал, что локдауны в США и Европе спровоцировали рост безработицы и случаев домашнего насилия. По мнению учёных, самоизоляция считается наиболее эффективной мерой против заражения коронавирусом, однако негативно отражается на работе и отношениях в семье.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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