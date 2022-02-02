Адвокат Жорин назвал неоднозначной драку сотрудников ГИБДД и девушки-опера в Петербурге
По словам юриста, эта история требует тщательного разбирательства правоохранителей. А в соцсетях тем временем мнения о виновниках конфликта разделились.
Конфликт девушки-опера и сотрудников ГИБДД в Петербурге. Кадр видео © SHOT
Драка инспекторов ДПС с оперуполномоченным в Санкт-Петербурге является неоднозначной историей, однако увольнение всех участников конфликта — это справедливое решение. Такое мнение озвучил адвокат Сергей Жорин.
"Если посмотреть видео инцидента, становится очевидно, что вопросы есть ко всем сотрудникам, которые участвовали в этом конфликте. В связи с этим мне видится логичным и правильным решение ГУ МВД РФ по Ленинградской области <...> об увольнении всех троих", — приводит его слова Пятый канал.
При этом вся история далеко не однозначная, признал адвокат, требуя тщательного разбирательства правоохранителей. Сейчас, уточнил Жорин, в соцсетях разгорелся спор о том, кто прав и виноват в случившемся.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о превышении должностных полномочий из-за драки в отделе полиции в Петербурге.
Напомним, что началось всё со словесного конфликта. У сотрудницы МВД её коллеги заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявления удостоверения, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Та в ответ отказывалась, материлась и грубила. А после толкнула одного из сотрудников ГИБДД в грудь. В результате её повалили на пол и, как оказалось позже, повредили предплечье.
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