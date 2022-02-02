Адвокат Жорин назвал неоднозначной драку сотрудников ГИБДД и девушки-опера в Петербурге

Драка инспекторов ДПС с оперуполномоченным в Санкт-Петербурге является неоднозначной историей, однако увольнение всех участников конфликта — это справедливое решение. Такое мнение озвучил адвокат Сергей Жорин.

"Если посмотреть видео инцидента, становится очевидно, что вопросы есть ко всем сотрудникам, которые участвовали в этом конфликте. В связи с этим мне видится логичным и правильным решение ГУ МВД РФ по Ленинградской области <...> об увольнении всех троих", — приводит его слова Пятый канал.

При этом вся история далеко не однозначная, признал адвокат, требуя тщательного разбирательства правоохранителей. Сейчас, уточнил Жорин, в соцсетях разгорелся спор о том, кто прав и виноват в случившемся.

Ранее Лайф рассказывал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о превышении должностных полномочий из-за драки в отделе полиции в Петербурге.