Два гаишника и девушка-опер: Как полицейские в Санкт-Петербурге служебной этикой мерились Следственный комитет разбирается в обстоятельствах скандальной драки между сотрудниками МВД, вспыхнувшей в одном из отделов петербургской полиции. Уже возбуждено уголовное дело. Что там произошло? 2 февраля, 13:13 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

— Вы оскорбляли меня, вы говорили матерными выражениями в мой адрес! — вечером 31 января в дежурке 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга два работника ГИБДД сцепились с 24-летней сотрудницей угрозыска в штатском. Во вторник вечером видео самой драки появилось в Сети и в полицейских пабликах, наделав немало шума.

Видео © LIFE SHOT

С одной стороны, формально сотрудники ДПС были правы — Юдина ругалась матом и распускала руки, отказываясь предъявить служебное удостоверение. При этом агрессивная дама была в гражданской одежде и вооружена табельным оружием, которое могла теоретически применить против обидчиков. С другой стороны, драка произошла фактически на рабочем месте Юдиной и сотрудники дежурной части подтверждали, что девушка действительно здесь работает. Но оскорблённые гаишники не проявили гибкость, что привело к скандалу.

Как выяснилось позже, предыстория конфликта была такой: в районе 23 часов 24-летняя оперуполномоченная местного уголовного розыска Алёна Юдина отправилась на служебное задание, но не смогла выехать со двора из-за машины ДПС. В тот момент 34-летний Александр Колесников и 25-летний Дмитрий Перенюк беседовали с задержанным водителем — гражданином Узбекистана. Юдина потребовала убрать машину с парковки. По словам гаишников, девушка позволяла себе "порочащие честь сотрудников ГИБДД выражения", нетактично разговаривала с задержанным и ругалась матом в общественном месте. Поэтому парни решили слегка проучить девушку и проследовали за ней в дежурку. По их мнению, Юдина оскорбила их при исполнении, что является поводом для написания служебного рапорта.

Сначала гаишники требовали от Юдиной показать служебное удостоверение, поскольку якобы сомневались, что она является сотрудницей. Возможно, увидев имя сотрудницы, гаишники собирались использовать его для рапорта и ситуация бы не накалилась. Но девушка сначала звонила кому-то по телефону, затем начала ругаться на гаишников матом и толкать их прямо у окошка дежурной части. А когда захотела уйти, сотрудники блокировали её в коридоре, применив физическую силу, в результате чего Юдина получила перелом руки и разрыв плечевых связок. После чего, по некоторым данным, были разоружены и сами гаишники, правда, это видео уже в Сети недоступно.

Опрошенные Лайфом полицейские рассказали, что мелкие служебные конфликты между сотрудниками разных подразделений случаются, но обычно всё заканчивается мирно. Но в данном случае этот инцидент принял неадекватные формы.

— Что тут говорить — все хороши. Девушка-опер не должна была материться на сотрудников и тем более поднимать на них руку. Есть начальство, есть дежурный. Необходимо было написать рапорт о том, что сотрудники ДПС помешали ей выполнять служебное задание, если это было так. Сотрудники ДПС также не должны были проводить жёсткое задержание оперативника. Два здоровых мужика заломали девушку, пусть даже с характером. Можно было написать такой же рапорт на неё, с ней бы разобрались. Зачем выяснять её личность, если дежурный сообщил им, что она работает у них, — рассказал Лайфу один из сотрудников МВД.

В полиции уже сообщили, что все трое участников конфликта будут уволены из органов внутренних дел "за неподобающее поведение". Также в отношении сотрудника ДПС Колесникова было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК (Превышение служебных полномочий). Наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Мужчина пока задержан по ст. 91 УПК РФ как подозреваемый. Завтра будет суд, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ответ Колесников написал заявление на саму Юдину, требуя привлечь её за публичное оскорбление представителя власти. О возбуждении уголовного дела против девушки пока не сообщается. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти также организовало служебную проверку, "в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента".

На работе Колесников характеризуется как честный и добросовестный сотрудник. Он неоднократно фигурировал в прессе в положительном ключе. Например, однажды он увидел рядом с банкоматом лежащие пятитысячные купюры — оказалось, что деньги принадлежали одному клиенту банка, который не дождался ответа банкомата и ушёл. Тогда Колесников вернул 150 тысяч владельцу. Также сотрудник помогал в тушении пожара и спас наркомана, который хотел выпрыгнуть из окна.

Фото © ТАСС / Алеев Егор

А ранее Колесников уже упоминался в скандалах. Петербургский блогер и общественный деятель Денис Таташвили сообщал, что инспектор ГИБДД Александр Колесников якобы остановил его в 2019 году на дороге, вёл себя неадекватно и угрожал табельным оружием. После опубликованного в соцсетях видео Таташвили написал жалобу на Колесникова, которой якобы не дали хода.

О Юдиной известно гораздо меньше. Санкт-Петербургский университет МВД она окончила в 2020 году. Во время учёбы получила третье место в конкурсе на лучшую исследовательскую работу на тему "Криминологическая характеристика убийств с особой жестокостью". Местные СМИ сообщают, что бывший глава ОМВД России по Бокситогорскому району полковник МВД Александр Юдин якобы является её отцом.

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