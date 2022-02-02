"Этой зимой все узнают, откуда мы": Сергей Жуков присоединился к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou

Известный певец, бизнесмен и музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании в поддержку российских олимпийцев в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине. Солист поп-группы "Руки Вверх!" призвал всех россиян и болельщиков последовать его примеру и выкладывать свои реакции с хештегом #wewillROCyou в социальных сетях. В ролике на своей страничке в Instahram Жуков кидает снежком в камеру, придав этому жесту символическое значение.

"Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!" — эмоционально высказался он.