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"Этой зимой все узнают, откуда мы": Сергей Жуков присоединился к флешмобу в поддержку олимпийцев #wewillROCyou

В ролике на своей страничке в соцсетях солист поп-группы "Руки Вверх!" кинул снежком в камеру, придав этому жесту символическое значение.

2 февраля, 14:42

Фото © instagram.com/sezukov

Известный певец, бизнесмен и музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании в поддержку российских олимпийцев в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине. Солист поп-группы "Руки Вверх!" призвал всех россиян и болельщиков последовать его примеру и выкладывать свои реакции с хештегом #wewillROCyou в социальных сетях. В ролике на своей страничке в Instahram Жуков кидает снежком в камеру, придав этому жесту символическое значение.

"Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!" — эмоционально высказался он.

Напомним, что петицию в поддержку российских спортсменов ранее запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, подарив вторую жизнь хештегу #wewillROCyou, ставшему символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио. Всего за сутки петиция вышла в топ на change.org и стала самой популярной на платформе. Её уже подписали Татьяна Тотьмянина, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и десятки других спортсменов.

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Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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