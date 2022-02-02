На Красной Поляне остановилась канатная дорога с отдыхающими

Спасатели эвакуируют застрявших пассажиров с остановившегося подъёмника в Красной Поляне © LIFE

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошёл сбой на канатной дороге. Механизм просто остановился, и люди остались висеть в воздухе. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели уже сняли почти 30 человек с подъёмника.

"С канатной дороги на Красной Поляне сняты 26 человек, ещё девять остаются наверху", — сообщил собеседник агентства.

Обстоятельства случившегося выясняются. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технического сбоя. Информации о пострадавших нет.