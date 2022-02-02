На Красной Поляне остановилась канатная дорога с отдыхающими
Спасатели уже сняли с подъёмника 26 человек, ещё девять остаются наверху. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технического сбоя.
Кадр из видео © LIFE
Спасатели эвакуируют застрявших пассажиров с остановившегося подъёмника в Красной Поляне © LIFE
На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошёл сбой на канатной дороге. Механизм просто остановился, и люди остались висеть в воздухе. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели уже сняли почти 30 человек с подъёмника.
"С канатной дороги на Красной Поляне сняты 26 человек, ещё девять остаются наверху", — сообщил собеседник агентства.
Обстоятельства случившегося выясняются. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технического сбоя. Информации о пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, что туристы курорта "Амирсой" в Узбекистане застряли на канатной дороге из-за блэкаута. Сбой длился несколько минут, сейчас канатная дорога возобновила работу. Отмечается, что отдыхающим не понадобилась помощь медиков.
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