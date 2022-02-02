CNN: Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу

Президент США Джо Байден одобрил развёртывание дополнительных американских войск в Восточной Европе. Официальное объявление об этом от Пентагона ожидается в скором времени, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.

Как уточнили чиновники, отправка войск является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, ощущающих угрозу в связи с "военными действиями" России вблизи Украины. Ожидается, что две тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу, ещё несколько тысяч — в юго-восточные страны блока, включая Румынию. Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами, поскольку НАТО ещё не активировала многонациональные силы реагирования.

Также Вашингтон перевёл 8,5 тысячи военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если будут вызваны силы реагирования альянса и американские солдаты потребуются быстро. Некоторые из них уже размещены в Европе, уточняет издание, в то время как те, которые прибудут из США, также находятся в состоянии повышенной боеготовности.