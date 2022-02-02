Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны
Вместе с тем он подчеркнул, что за пять лет из Вооружённых сил уволилось 130 тысяч человек. Хотя по официальным данным, численность солдат выросла с 210 до 250 тысяч.
Украина. Львовская область. Служащие ВСУ отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW на Яворовском полигоне. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk
Укомплектованность армии Украины в лучшем случае составляет 50–60% от необходимого минимума. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Апостроф".
"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50–60%", — сказал Кривонос.
По его словам, во время войны каждый солдат — "на вес золота", однако государство не дорожит им. Вместе с тем Кривонос подчеркнул, что за пять лет из Вооружённых сил Украины уволилось 130 тысяч человек. Хотя по официальным данным, численность армии выросла с 210 до 250 тысяч. Экс-генерал отметил, что армейское руководство сокращает штатную численность с целью показать укомплектованность.
Ранее Лайф писал, что на Украине могут отменить военный призыв к 2024 году. Для этого Министерству обороны Незалежной поручено разработать план постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе.
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