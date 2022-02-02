Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50–60%", — сказал Кривонос.

По его словам, во время войны каждый солдат — "на вес золота", однако государство не дорожит им. Вместе с тем Кривонос подчеркнул, что за пять лет из Вооружённых сил Украины уволилось 130 тысяч человек. Хотя по официальным данным, численность армии выросла с 210 до 250 тысяч. Экс-генерал отметил, что армейское руководство сокращает штатную численность с целью показать укомплектованность.