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Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Вместе с тем он подчеркнул, что за пять лет из Вооружённых сил уволилось 130 тысяч человек. Хотя по официальным данным, численность солдат выросла с 210 до 250 тысяч.

2 февраля, 14:20

Украина. Львовская область. Служащие ВСУ отрабатывают применение британских противотанковых ракетных комплексов NLAW на Яворовском полигоне. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

Укомплектованность армии Украины в лучшем случае составляет 50–60% от необходимого минимума. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Апостроф".

"Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50–60%", — сказал Кривонос.

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По его словам, во время войны каждый солдат — "на вес золота", однако государство не дорожит им. Вместе с тем Кривонос подчеркнул, что за пять лет из Вооружённых сил Украины уволилось 130 тысяч человек. Хотя по официальным данным, численность армии выросла с 210 до 250 тысяч. Экс-генерал отметил, что армейское руководство сокращает штатную численность с целью показать укомплектованность.

Ранее Лайф писал, что на Украине могут отменить военный призыв к 2024 году. Для этого Министерству обороны Незалежной поручено разработать план постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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