В Саратове на прохожую рухнула глыба льда

Момент падения ледяной глыбы с крыши на женщину в Саратове © t.me / Cbpub

В Октябрьском районе Саратова ледяная глыба упала с крыши на мимо проходящую 58-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

"58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома № 4 по улице Провиантской города Саратова", — говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом КБ, видно, как женщину сбивает с ног падающая сверху глыба. Инцидент произошёл утром 2 февраля.

Указывается, что следователи начали проверку всех обстоятельств произошедшего. По результатам правоохранители оценят действия лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши данного жилого дома.

Кроме того, пресс-служба Администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" в комментариях под новостью в группе "Саратов онлайн" в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что, по предварительным данным, сход наледи произошёл с козырька балкона. Поэтому ответственность за причинение вреда женщине несёт собственник жилого помещения этого дома.