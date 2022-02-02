Сборная России сыграет стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей на стадионе "Динамо"

Сборная России по футболу проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на столичном стадионе "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.

"Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", — заявил генсек РФС Александр Алаев.