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Сборная России сыграет стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей на стадионе "Динамо"

Встреча, на которой может решиться судьба поездки в Катар, состоится 24 марта.

2 февраля, 14:09

Фото © РФС

Сборная России по футболу проведёт стыковой матч ЧМ-2022 против Польши на столичном стадионе "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.

"Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учётом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", — заявил генсек РФС Александр Алаев.

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Напомним, встреча Россия — Польша состоится 24 марта. В случае победы наша команда сразится за выход на ЧМ-2022 с победителем пары Чехия — Швеция. Обе встречи примет стадион "Динамо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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