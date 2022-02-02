Автор статьи El Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине
Журналист также считает, что этот материал не может помешать дипломатическим контактам, поскольку отражённые в документах позиции несильно отличаются от публично озвученных.
Новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото © ТАСС / Jakub Dospiva
Один из авторов материала газеты El Pais, в котором были опубликованы ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что находится на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Журналист Ибай Арбиде Аса не раскрыл, где ему удалось раздобыть эту информацию. При этом он отметил, что "с самого начала знал, что источник был надёжным и документы настоящие", хотя на всякий случай проверялась подлинность ответов и с других сторон. Сотрудник СМИ также считает, что публикация не может помешать дипломатическим контактам.
"Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отражённые в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер", — отметил он.
Арбиде подчеркнул, что читателям важно знать условия, на которых ведёт переговоры о таком важном вопросе, как безопасность, каждая сторона. По его словам, публиковать правду обязан любой журналист.
"Не думаю, что в мире есть хотя бы один журналист, который, обладая этой информацией и имея возможность её подтвердить, не опубликовал бы её. Все мы, журналисты, работаем над значимыми новостями, которые не только оказывают влияние, но и вызывают интерес", — сказал он.
Напомним, в среду испанская газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Ответ альянса расположился на четырёх страницах, ответ Вашингтона — на пяти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала подтверждать подлинность документа. А в Кремле заявили, что не хотели бы публично обсуждать ход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По крайней мере, на данном этапе.
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