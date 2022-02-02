Автор статьи El Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине

Один из авторов материала газеты El Pais, в котором были опубликованы ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что находится на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".

Журналист Ибай Арбиде Аса не раскрыл, где ему удалось раздобыть эту информацию. При этом он отметил, что "с самого начала знал, что источник был надёжным и документы настоящие", хотя на всякий случай проверялась подлинность ответов и с других сторон. Сотрудник СМИ также считает, что публикация не может помешать дипломатическим контактам.

"Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отражённые в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер", — отметил он.

Арбиде подчеркнул, что читателям важно знать условия, на которых ведёт переговоры о таком важном вопросе, как безопасность, каждая сторона. По его словам, публиковать правду обязан любой журналист.